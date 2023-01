Con Ronaldo all’Al-Nassr | incassato il ‘sì’ del giocatore | di nuovo insieme!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’Al Naasr vuole comporre un vero e proprio dream team. Il club saudita, che da poco meno di un mese ha accolto Cristiano, è deciso ad acquisire un altro top player. Si tratta di un ex compagno del portoghese ai tempi del Real Madrid con cui ha dominato in Spagna ma soprattutto in Europa: Luka Modric. Al-Hilal su Modric Luka Modric RealLuka Modric alla soglia dei 38 anni, è pronto a ritrovare CR7 e ad accasarsi dunque in Arabia Saudita. Come riportato dal media saudita Al Yaum, l’Alha ottenuto il ‘sì‘ del centrocampista croato per la prossima stagione. La trattativa fa sognare i tifosi sauditi che potrebbero vedere con la maglia della propria squadra del cuore le gesta di due grandi campioni senza tempo come Modric e Cristiano. Clemente Grimaldi