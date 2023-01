Comune di Venezia | Concorso per 7 Istruttori Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per 7, in categoria C. Importate comunicare che l’intero Bando é riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. Chiunque fosse interessato a partecipare al Bando potrà inviare la propria Candidatura attraverso il sito web del, nel quale si potranno trovare tutte le informazioni necessarie all’invio della Domanda. L’opportunità scade il 23 febbraio 2023. Si tratta di un’ottima occasione per tutti coloro che desiderano lavorare in un’Amministrazione Locale e contribuire alla gestione deldi. Bando diE' indetto con determinazione dirigenziale n. 2603 del 13 dicembre 2022 bando di ...