Comune di Pesaro | Concorso per 1 Esperto Amministrativo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per 1, nell’ambito del progetto per la prevenzione dell’incidentalità stradale, il Partecipante idoneo sarà assunto con contratto a tempo parziale e determinato. Partecipare a questo Bando é un’ottima occasione per chiunque volesse lavorare presso un’Amministrazione Pubblica e contribuire alla gestione amministrativa del, nel caso specifico si tratta di undella Regione Marche. I Soggetti interessati potranno presentare la propria Candidatura entro e non oltre il termine dell’8 febbraio 2023. Sul sito deldié possibile reperire tutte le informazioni necessarie alla presentazione della Domanda. Bando di ...

Neldi Fano saranno attivati ...Questa mattina siamo partiti dai dipendenti deldi, primi testimonial e ambasciatori, e dalle associazioni di volontariato, ambito che rappresenta una vera eccellenza della nostra città.

Ultima fase per il restyling di piazza del Popolo, stamattina il via ai ... Comune di Pesaro

Pesaro 2024 si presenta Comune di Pesaro

Maltempo, Belloni dopo i sopralluoghi: «La situazione sta ... Comune di Pesaro

Maltempo a Pesaro, Ricci: «La situazione è ancora critica, ma sotto ... Comune di Pesaro

CulturAccessibile Comune di Pesaro

Teatro Sperimentale pieno per il primo incontro Pesaro 2024 è partita. Il 24 gennaio - per tutto il 2023 sarà sempre questo il giorno del mese in cui accadranno cose nei 50 Comuni della provincia - ...PESARO – Pesaro 2024 è partita. Martedì 24 gennaio – per tutto il 2023 sarà sempre questo il giorno del mese in cui accadranno cose nei 50 Comuni della provincia – la platea al completo del Teatro Spe ...