Comune di Erba | Concorso per 1 Istruttore Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 1Direttivo, da assegnare l’area servizi al territorio, SUAP, urbanistica ed edilizia privata. Il Partecipante ideale sarà assunto in categoria D, con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Ilé rivolto a Personale con competenza ed esperienza nell’ambito dell’edilizia ed urbanistica, l’prescelto avrà la responsabilità di offrire supportoe amministrativo alle attività del. Sarà un suo compito assistere a lavori e collaudi durante la realizzazione di opere strutturali private, non meno importante, dovrà assicurare il rispetto delle norme dell’occupazione del suolo pubblico. Per ...