Comprendiamo il significato di carne halal dopo il caso della scuola di Lodi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Bisogna analizzare bene ildila vicenda che arriva direttamente dalladidove questa tipologia di cibo sarebbe stata servita ad alcuni bambini. Un probabile difetto di comunicazione, in quanto i genitori sapevano dell’iniziativa, ma dedicata ai soli bambini per i quali le famiglie straniere ne abbiano fatto richiesta. Dunque,aver approfondito la questione inerente l’iscrizione al prossimo anno scolastico, come osservato tramite altro articolo, ci sono altri aspetti che dobbiamo prendere in esame oggi. Proviamo a capire ildiildi: ...

Anche se non sempreildelle Sue parole, è importante confidare in Lui. In questo modo, la preghiera sarà alimentata dall'ascolto della Parola. "Non c'è preghiera senza la ...... pur essendo senza peccato, riceve comunque il Battesimo da Giovanni Qual'è il... Da qui, come Gesù Maestro, da subito intende svelare il suo stile di vita: solidarietà totale ...

Le plusvalenze sono dannose anche quando sono legali La Fionda

La Shoah alla scuola primaria, il manuale che ci spiega come affrontarla. Ne parliamo con Matteo Corradini, ebraista e scrittore. INTERVISTA Orizzonte Scuola

Cuore, Parola, Spirito: le tre parole-chiave della preghiera Aleteia

Nuove facoltà a Cosenza: vincono pennacchi e centralismi mentre ... CN24TV