Come si è arrivati all’accordo tra Meta e i sindacati sui licenziamenti dei dipendenti di Facebook in Italia?

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il 2022 è stato un anno complesso per, la società che gestisce anche di Instagram e. I dati pubblicati dail 2 febbraio del 2022 e relativi all’ultimo trimestre del 2021 hanno deluso gli investitori perché gli analisti avevano prospettato una crescita dell’azienda diversa rispetto a quella effettivamente registrata. Il dato più rilevante emerso dai dati dell’ultimo trimestre del 2021 è che per la prima volta dal 2004, l’anno in cuiè stato creato, tra l’ultimo trimestre del 2021 e il precedente il social network ha registrato un calo degli utenti giornalieri attivi a livello globale che sono passati da 1,930 miliardi a 1,929. Tutto questo ha causato una perdita del 20% del valore di mercato del titolo azionario dialla Borsa di Wall Street, pari a più di 200 miliardi di ...