Come risalire all’origine di una notizia

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) di Camilla Vagnozzi Orientarsi nell’universo dell’informazione non è semplice e imbattersi in unanon è abbastanza per concedere subito la propria fiducia. Spesso è necessaria qualche verifica per provare a capire se è vera o falsa. Proprio perché informarsi è sempre più un processo, può tornare utile porsi le giuste domande, così da interrogarsi sull’affidabilità di una. Si tratta di un contenuto originale? Chi è l’autore? Qual è la fonte? Quando è stata data, per la prima volta, la? Dove è nata e perché? Queste sono solo alcune delle domande utili per stabilire che tipo di informazione si ha davanti. Se porsi questi interrogativi può sembrare semplice, rispondere non sempre lo è. Con questo articolo inauguriamo la rubrica Verificare le notizie che accompagnerà per le prossime settimane e ogni ...