Combinata nordica | Coppa del Mondo Seefeld 2023 Gyda Westvold Hansen può già vincere la Sfera di cristallo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nel weekend torna in azione anche ladelfemminile di. La quarta tappa stagionale andrà in scena a, in Austria. Si tratta di un contesto oltremodo prestigioso, poiché le ragazze si affiancheranno agli uomini, impegnati nell’ormai abituale “Triple” di fine gennaio. Non ci sarà l’equivalente riservato al gentil sesso, ma d’altronde non avrebbe senso imbastirlo. Difatti il campo partenti del settore rosa non è certo dei più popolati, dunque affrontare una prova multi stage a eliminazione non sarebbe la più intelligente delle mosse. Va bene che il management Fis del settore ci ha abituati da tempo a una serie di decisioni quantomeno bizzarre, però fortunatamente in questo caso si è riusciti a non deragliare. È già qualcosa. Vedremo, pertanto, due gare slegate l’una ...