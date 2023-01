Colonnine di ricarica - A rischio i 700 milioni del Pnrr

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L'Italia rischia di "bruciarsi" i 721di euro messi a disposizione dalper la realizzazione di una rete d'infrastrutture didestinata ai veicoli elettrici: l'allarme arriva da Motus-E, l'associazione degli operatori del settore della mobilità a batteria, che invoca un rapido intervento del governo perché risolva quanto prima alcuni nodi che rendono difficilmente attuabile il piano relativo all'installazione di oltre 21 mila punti nelle aree urbane e lungo la viabilità extraurbana. I problemi. Motus-E mette l'accento in primo luogo sulle tempistiche previste dai decreti attuativi, incompatibili con i processi autorizzativi con cui, quasi quotidianamente, si scontrano gli operatori del settore: secondo l'ultimo report dell'associazione, il 12% delleinstallate risulta non funzionante ...

Articolo Pnrr, sbloccati i fondi per lediuna volta che l'auto è carica e di non parcheggiare davanti ad esse se non c'è bisogno di collegare il ...

