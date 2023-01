Colleferro Grande successo alla Biblioteca comunale per il reading letterario dal titolo “Attraversando le Borgate di Pasolini”

... siamo a +11 sull'Atletico Morena che è attualmente secondo in classifica, ma abbiamo un... La preparazione l'avevo fatta col, poi ho deciso di cambiare e ho trovato questa opportunità ...Grazie a questo successo ilè balzato al sesto posto in classifica: 'L'obiettivo ... c'è la speranza di centrare anche i play off, sarebbe unrisultato'. Di Placido parla della sua ...

Colleferro. Grande interesse e partecipazione per l’incontro sul tema ... Cronache Cittadine

25 Gennaio 2023 Cronache Cittadine

U15 Girone C: Il City blocca la Lodigiani. Colleferro, grande rimonta Gazzetta Regionale

Colleferro calcio: Di Placido e il colpaccio col Savio RomaToday

Colleferro: in comune la commissione straordinaria richiesta dai ... Lanterna

Colleferro, meteo per Mercoledì 25 Gennaio 2023. Generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima di 1°C e massima di 11°C ...Massimo Morena: «Settimana difficile, non una grande prestazione ma contavano i tre punti. Stiamo lavorando per superare questo momento di difficoltà» ...