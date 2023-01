Clerici nera. Fazio fa sloggiare The Voice che salta un turno e raddoppia settimana prossima

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) AntonellaIn occasione della Giornata della Memoria, Rai 1 cambia il palinsesto di venerdì 27 gennaio anche per quanto riguarda TheSenior. Lo show musicale, partito a razzo con la terza edizione (in media 23.5% di share), questanon andrà in onda come inizialmente previsto. La tv di Stato ha deciso che venerdì, dopo lo speciale Binario 21 con Fabioe Liliana Segre (in onda al posto di Soliti Ignoti), Rai 1 trasmetterà Un sacchetto di biglie, film a tema sulla storia di due giovani fratelli ebrei. In verità, l’appuntamento conavrebbe dovuto limitarsi allo slot orario occupato ogni sera da Amadeus, invece sforerà fino alla 22.30. Giocoforza, niente TheSenior e, stando a quanto ci risulta, Antonellanon ha affatto ...

