Classifica senza errori arbitrali diciannovesima giornata | A Milano si sono rivisti i soliti capannelli nerazzurri

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)del campionato di serie A 2022 – 2023. Non positiva laarbitrale. Penalizzata la Juventus, vincono il Napoli e l’Empoli ma glidi Chiffi e Rapuano restano. Inspiegabile la repentina designazione di Di Bello al VAR di Bologna – Spezia (XX) dopo la norma del vantaggio disattesa in Lazio – Milan al 54’ di una settimana prima. Per la stessa norma disattesa in Monza – Inter (XVII), l’arbitro Sacchi non è stato ancora designato per una gara di calcio. Salernitana – Napoli 0 – 2, Chiffi (Nasca). Manca l’espulsione di Pirola al 78’. Il Fallo da ultimo difensore su Osimhen in chiara occasione da rete è evidente ma Chiffi estrae solo ...