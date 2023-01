Clamoroso Al Nassr | c’è l’accordo con Modric | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’Aldi Cristiano Ronaldo avrebbe raggiunto un accordo per l’arrivo di Lukadal Real Madrid. I dettagli Secondo quanto riportato dal media saudita Al Yaum, l’Alavrebbe strappato il sì di Lukaper la prossima stagione. Il centrocampista croato, attualmente al Real Madrid, arriverebbe a giugno a parametro zero. La squadra saudita ricomporrebbe così il magico duo con Cristiano Ronaldo che per anni ha infiammato il calcio spagnolo ed europeo. Un’idea che sta già facendo letteralmente impazzire i tifosi locali. L'articolo proviene da Calcio News 24.