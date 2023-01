Cittadella – Cagliari 0 – 0

...00 Como - Pisa 2 - 2 14:00 Modena - Cosenza 2 - 0 14:00 Parma - Perugia 2 - 0 14:00 Reggina - Ternana 2 - 1 14:00 SPAL - Ascoli 1 - 1 14:30 Venezia - Südtirol 0 - 1 16:150 - 0 ......00 Como - Pisa 2 - 2 14:00 Modena - Cosenza 2 - 0 14:00 Parma - Perugia 2 - 0 14:00 Reggina - Ternana 2 - 1 14:00 SPAL - Ascoli 1 - 1 14:30 Venezia - Südtirol 0 - 1 16:150 - 0 ...

Cittadella Cagliari, pareggio deludente per i rossoblù: i voti dei quotidiani sportivi Cagliari News 24

Cittadella-Cagliari: Migliori e Peggiori nelle pagelle dei quotidiani Calcio Casteddu

L'Analisi | Cagliari, per vincere servono coraggio e imprevedibilità Centotrentuno.com

Cittadella-Cagliari: per i tifosi, Kourfalidis MVP Calcio Casteddu

Cagliari, non solo note negative con il Cittadella Cagliari News 24

Contro il Cagliari uno squalificato, Salvi, e due ammoniti che erano in diffida, Branca e Mastrantonio. Questi tre giocatori non ci saranno contro il Venezia sabato alle 14 e costringeranno il tecnico ...Il Cagliari è in ansia per bomber Pavoletti, che difficilmente riuscirà a recuperare per la gara di venerdì sera contro la Spal. Nell’ultima seduta di allenamento l’attaccante ha svolto un lavoro pers ...