Cisco Data Privacy Benchmark Study 2023

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’annuncio in breve: · La sesta edizione delReportdirivela che per ispirare fiducia le aziende si devono concentrare principalmente sulla conformità dei dati, mentre i consumatori apprezzano soprattutto la trasparenza · Il 92% degli intervistati a livello globale chiede più trasparenza e dimostra preoccupazione per l’utilizzo dei dati attraverso l’intelligenza artificiale (IA) · Le aziende continuano a investire nellae stimano, in media, un ritorno pari a quasi 2,2 volte l’investimento fatto · L’83% degli intervistati in Italia ritiene che i fornitori globali siano in grado di proteggere meglio i loro dati rispetto ai fornitori locali · Coinvolti più di 3100 professionisti provenienti da 26 Paesi* Milano, 25 gennaio ...