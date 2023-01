Cinque anni fa il disastro di Pioltello | morirono due bergamasche

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sono passatidal 25 gennaio 2018 quando a, in provincia di Milano, in seguito al deragliamento del regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi,tre persone e diverse decine rimasero ferite. Tra le vittime anche due cittadine, entrambe originarie di Caravaggio: Pierangela Tadini, 50, morì sotto gli occhi della figlia che viaggiava con lei, e Ida Milanesi, 61, medico al prestigioso istituto neurologico Carlo Besta di Milano. La prima viveva a Misano di Gera d’Adda, mentre la seconda era conosciuta anche per il ristorante “Il Giardino”, di cui era titolare, e che gestiva dal 2007 dopo averlo ereditato dal padre Mario. Donna anche la terza vittima, Giuseppina Pirri: 39, nata a Cernusco sul Naviglio e ...