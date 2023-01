(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Si avvicina sempre di più l’ultimo, grande appuntamento della stagione 2022/2023. Dal 3 al 5 febbraio si terrà ildi, in Olanda; la competizione iridata è arrivata all’edizione numero 75 della sua storia ed è la terza volta che il capoluogo del Woensdrecht, regione del Brabante settentrionale, emozionerà con il suo percorso. Arriva il momento delle varie convocazioni, e i padroni di casa non potevano mancare. L’allenatore Gerben De Knegt ha annunciato i propriper le gare élite. La selezione maschile avrà come perno centrale il solito Mathieu van der, che con il successo a Benidorm ha lanciato definitivamente laa Wout Van Aert: “Non vedo l’ora di un duello tra i due – afferma il selezionatore – in un percorso che dovrebbe essere fangoso e dunque non troppo ...

... che ha incluso Proietti Gagliardoni tra iper uno stage, esteso in via eccezionale anche ...da rallegrarsi anche per i segnali che stanno arrivando da tutti i componenti del gruppoQuattro gli azzurriper la gara maschile U23: Tommaso Bergagna, Samuele Leone, Davide Toneatti e Lorenzo ... Di seguito il programma completo della prima giornata degli Europei di...

Ciclocross, Coppa del Mondo 2023: i convocati italiani per Besançon OA Sport

Ciclocross, i convocati dell'Olanda per il Mondiale di Hoogerheide: van der Poel leader tra gli uomini, sfida Van Empel-Pieters tra le donne, van Anrooij sceglie la gara Under23 OA Sport

CICLOCROSS: GLI AZZURRI CONVOCATI PER LA 12^ PROVA DI ... InBici

Mondiali CX Hoogerheide 2023, il Belgio annuncia i convocati: con Wout van Aert anche Eli Iserbyt, Laurens ... SpazioCiclismo

Coppa del Mondo Ciclocross: gli azzurri per Besançon MTB-VCO.COM

Il CT Daniele Pontoni ha svelato oggi i corridori che parteciperanno all’ultima tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di ciclocross a Besançon (Francia). In tutto saranno 11 gli italiani al via domeni ...Nel segno dell’emozionante attesa, dell’interesse e del divertimento ha suscitato lo svolgimento della gara a staffetta (team relay) con gli atleti suddivisi a quartetti per compiere a turno un giro d ...