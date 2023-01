Ciclismo | Nairo Quintana | “Sono un corridore onesto e mi sento in forma per continuare”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) C’era tanta attesa per la conferenza stampa indetta oggi da. Il colombiano, positivo al Tramadol durante l’ultima edizione del Tour de France, non ha rinnovato il contratto con il Team Arkea Samsic e al momento è ancora senza squadra, dunque c’era il pensiero che potesse arrivare l’annuncio del ritiro. Nulla di tutto questo: il 32enne vincitore del Giro d’Italia 2014 ha voluto ancora una volta spiegare le sue ragioni e rilanciarsi verso le prossime stagioni, a caccia ancora di risultati. Le sue parole: “Un vero ciclista non si arrende di fronte alle avversità. Amanti del, giornalisti e appassionati che mi hanno seguito nel corso della mia carriera sportiva, la vita di un ciclista, non importa se leader o gregario, membro di un importante team WorldTour o di una umilezione Professional, ti ...