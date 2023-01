Cibus di Parma | l’assessore Caputo alle Pmi enogastronomiche campane | Occasione per il nostro territorio

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Ildirappresenta un’opportunità straordinaria per le nostre aziende agricole. Stiamo portando avanti con determinazione un’azione pilota per sostenere anche le piccole imprese, che spesso da sole non hanno la forza di promuoversi, e per valorizzare l’agricoltura eroica. La Campania vanta numerosi Prodotti agroalimentari tradizionali (Pat), ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo. Produzioni fortemente evocative che raccontano le nostre antiche tradizioni regionali e che, nella maggior parte dei casi, provengono dnostre meravigliose aree interne. Il mio invito è rivolto, sin da ora, a tutti gli operatori campani e agli stakeholder del settore: partecipiamo uniti a questo nuovo programma di sviluppo locale che può diventare un modello nazionale per il riscatto della aree ...