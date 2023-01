“Ci sono i topi | vieni a vedere” GF Vip | dove e come li hanno trovati | “Sono pantegane”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sembra proprio un déjà-vu.già trascorsi più di due anni dalla permanenza della contessa De Blanck e da quel momento in poi è stato chiaro che, molto spesso, oltre ai diversi concorrenti del GF Vip 7, Cinecittà ospiterebbe pure una fauna discutibile. A quanto pare, deiavrebbero bussato di nuovo alla porta rossa. I primi ad accorgersenestati un divertitissimo Antonino Spinalbese e un terrorizzato Andrea Maestrelli. Momenti di grandissima comicità, quest’ultimo, urlava e saltava da una sedia all’altra facendo ridere tutti gli spettatori sintonizzati sulla diretta online e su di Mediaset Extra.grandi “” al GF Vip 7. GF Vip 7,in casa “Sicuro...

Ma cosa è successo nella cucina del reality show Cidavvero iPhoto Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: 'Buddy' from Bensound.comI social networkun altro terreno visibile di questa offensiva. Nei giorni scorsi l'apparto di ... sotto forma di cartoni animati, per denigrare i soldati francesi presentati sotto forma dio ...

GFVip, Antonino scopre che ci sono topi in cucina, Andrea terrorizzato: 'Ho paura' (Video) Blasting News Italia

Gf Vip, topi in cucina. Andrea Maestrelli: "Sono grossi". Il Video TorreSette

Topi in cucina al GF Vip, Andrea terrorizzato: "Grossi come pantegane" Biccy

"Finestre aperte, topi e piccioni Via Bolla non resti una discarica ... IL GIORNO

Topi geneticamente ringiovaniti: la vecchiaia ha davvero gli anni ... Le Scienze

Mentre Antonino si è subito operato per cercare di farli fuggire, il giovane Andrea è scappato a distanza perchè impaurito dalla presenza dei piccoli animaletti: “Anto sicuro sono topi, 100%. Ma è uno ...Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese hanno cominciato a dare la caccia a dei possibili topi nascosti nella cucina della casa più spiata d’Italia. Gf Vip, Antonino Spinalbese svela il segreto di ...