Chris Jericho | “Potrei ritirarmi tanto domani quanto tra 5 anni”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)è parte integrante della storia del wrestling. Dopo aver scritto capitoli epici in quel di Stamford, si è “rimesso in gioco” partendo da zero in AEW ed anche in questo contento è stato capace di dire la sua. Ora che sembra aver ritrovato una seconda giovinezza nonostante la carta d’identità non sia poi cosi intatta, gli è stato nuovamente fatta la domanda sul famigerato ritiro che sembra incombere. Ha risposto con estrema franchezza. Le sue parole “Ogni volta mi fanno la stessa domanda…tra 5. Guardate Sting, ha 63e ne ha ancora. Il mio focus è quello di tenere il mio standard alto, poi se capiterà che per 3 o 4 volte di seguito dovessi sentirmi inutile ...

Ma per mandare in confusione e cambiare le carte in tavola, la band ha coinvolto il conduttore radiofonico, che ne annunciato titolo e data di pubblicazione sbagliati ("Voltaic Oceans" ...Il quartetto fondatore della band - Dennis Rux,Haertel, David Nesselhauf e Lucas Kochbeck - ... l'elegante e pulsante groove di '' ha un piacevole retrogusto alla Amy Winehouse, mentre la ...

Chris Jericho loda Swerve Strickland in un'intervista The Shield Of Wrestling

Chris Jericho: “La logica dietro la mia sconfitta contro Andretti” Zona Wrestling

Chris Jericho condivide il video di RAW is XXX: "Il wrestling ... The Shield Of Wrestling

Kurt Angle invia un bellissimo messaggio a Chris Jericho World Wrestling

Chris Jericho posa in foto con Giannis Antetokounmpo al termine di ... The Shield Of Wrestling

Chris Jericho in una recente intervista ha lodato fortemente Swerve Strickland poiché in grado di far alzare gli ascolti degli show della AEW.Durante un’apparizione su WTF con Marc Maron, la star di AEW Chris Jericho ha discusso della sua sconfitta in AEW Dynamite contro Action Andretti di come fosse qualcosa che aveva iniziato a ...