.... Non si può immaginare chissà quale movimento in entrata, quindi. I rinforzi sono già in casa e sono costituiti dai rientri degli infortunati "storici" vale a dire Pogba e Vlahovic, dopo...Il calciomercato per la Juventus in questa fase non sembra rappresentare una priorità e il gong finale si sta avvicinando. In questi giorni si sta ovviamente parlando molto della penalizzazione che è ...

Chiesa, scintille dopo Juve-Atalanta: cosa è successo Corriere dello Sport

Chiesa a CM: 'Juve-Atalanta, che svista dell'arbitro! Skriniar che protesta Vi spiego il contatto Mkhitaryan-Caputo' Calciomercato.com

Verso Juve-Monza: Chiesa pronto a partire dal primo minuto ilBianconero

La Juve batte il Monza con i gol di Kean e Chiesa: è ai quarti di Coppa Italia Corriere dello Sport

Detto che Di Maria e Rabiot sono già agli ultimi mesi con la maglia della Signora, anche Federico Chiesa è appetito dai top club europei, con il Real Madrid in testa. Vedi anche juventus Juventus, ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...