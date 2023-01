Chi l’ha visto? | le anticipazioni della puntata del 25 gennaio 2023 su Rai 3

Leggi su tpi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Questa sera – mercoledì 25– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. “Ho ammazzato un uomo”: la confessione affidata a una scheda elettorale. Chi lo ha scritto? E chi avrebbe ucciso? Si cerca un misterioso assassino tra gli 800 elettori di Villasanta (Monza). Se ne parla a Chi? questa sera. Nella seconda parte del programma, la storia di Greta, la cantante rock scomparsa da Porto Tolle (Rovigo) il giorno prima di vendere la casa ereditata dal nonno. Negli ultimi tempi aveva paura, ma di chi? E ancora: Elena e Luana, madre e figlia, sono state ritrovate morte in appartamento a Roma. Dietro i due decessi l’ombra di una setta satanica e di un uomo ...