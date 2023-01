Charlotte Flair | “Ora vi dico perchè sono stata tanto assente dal ring”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)è indubbiamente una delle wrestler piu’ decorate della storia della disciplina. Subito dopo il matrimonio con Andrade, la figlia d’arte ha “approfittato” della situazione per assentarsi dalper diversi mesi. Dopotempo èla stessaa rivelare i motivi della lunga assenza. Via il dente, via il dolore “Dopo a luna di miele ho avuto diverse noie ai denti, non potevo rischiare di essere colpita in volto. Sarei dovuta tornare in tempo per Summerslam ma avevo bisogno di ulteriori cure.L’ho dovuto fare per forza“.

Ovviamente i contratti milionari made in Usa come quelli di Ronda Rousey , Becky Lynch ,, Sasha Banks o Paige , non esistono in Italia. Ma le nostre atlete riescono comunque a ...... marito della figlia. I loro avversari Jay Lethal e un altro Hall of Famer, Jeff Jarrett. Richa disputato il suo ultimo match in assoluto Il main event è stato parte di un vero e ...

Charlotte Flair svela il motivo della lunga assenza dal ring The Shield Of Wrestling

Charlotte Flair fa una confessione sull'ultimo match di suo padre Ric World Wrestling

Charlotte Flair: nuova theme song a SmackDown The Shield Of Wrestling

Becky Lynch e Charlotte Flair furono coinvolte in un brutto incidente ... The Shield Of Wrestling

Ric Flair non sapeva del ritorno di Charlotte Flair The Shield Of Wrestling

Charlotte Flair in una recente intervista ha svelato i motivi della sua lunga assenza che perdurava dallo scorso maggio, post WrestleMania Backlash.Charlotte Flair ha recentemente ammesso che avrebbe voluto prendere parte all’ultimo match di suo padre Ric. Come tutti sanno, il ‘Nature Boy’ ha disputato l’ultimo incontro della sua leggendaria ...