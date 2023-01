Charlene di Monaco | i 45 anni della principessa “a intermittenza”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ladiè pronta a festeggiare in famiglia il suo 45esimo compleanno. Secondo le notizie riportate negli ultimi giorni dai media tedeschi e francesi, la moglie del principe Alberto riceverà tutti gli onori del caso, con un party che riunirà la famiglia Grimaldi. Per l’occasione il Palazzo Reale avrebbe ingaggiato dei professionisti, come il noto chef Julien Dugourd del ristorante Chèvre d’Or di Eze. La casa reale monegasca non ha diffuso notizie ufficiali sul compleanno. Ma è probabile che nel giorno dell’evento il marito Alberto rilasci un’intervista o decida di pubblicare un messaggio di auguri con una nuova foto sui social. Anche la stessapotrebbe farsi viva sui propri profili per ringraziare i fan ...