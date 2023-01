(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ilary Blasi, ieri sera, era a Milano con tanti amici alla festa di compleanno di Michelle Hunziker, sua storica amica e compagna d’agenzia. A Roma sono rimasti i tre figli avuti con: Cristian, 17 anni,, 15 e mezzo, e Isabel, quasi sette. Su Instagram, dove è da sempre molto attiva, la secondogenita di Ilary e Francesco ha voluto fare una dedica alla mamma. Su Instagram la ragazza ha pubblicato una sua foto con la mamma, di qualche anno fa, e ha scritto: “Prima di tutto”, con un cuore. A corredo la canzone “Bellissimo” dei Modà. Stamattina Ilary ha ricondiviso la storia della figlia con un cuore, in attesa di tornare a Roma e riabbracciarla.è molto attiva sui social, tanto che il suo profilo TikTok ha un numero elevatissimo di followers ed è spesso la sua arma vincente contro gli haters e le polemiche contro di ...

A Roma sono rimasti i tre figli avuti con: Cristian, 17 anni,, 15 e mezzo, e Isabel, quasi sette . Su Instagram, dove è da sempre molto attiva, la secondogenita di Ilary e Francesco ha ...ha trovato il suo principe azzurro Durante una serata in discoteca in un noto locale di Roma, la figlia di Ilary Blasi e Francescoè stata pizzicata in compagnia degli amici. A ...

Chanel Totti fidanzata Spunta il video con un ragazzo in discoteca (che le da un bacio) Today.it

Chanel Totti fidanzata L’indiscrezione dopo un video di una serata in discoteca TPI

Il piumino di Chanel Totti riscopre l'eleganza di un capospalla invernale Cosmopolitan

Com'è fatta la cameretta di Chanel Totti con letto maxi e specchio da ... Stile e Trend Fanpage

Chanel Totti e l'amore per papà Francesco: «Non seguo più il calcio ... Cosmopolitan

Perché i Vip danno dei nomi strani ai propri figli La lista è lunga! Nel nostro articolo i più assurdi in Italia!Chanel Totti ha fatto una dolce dedica a Ilary Blasi tramite Instagram, ma cosa ha detto la ragazza alla sua mamma