Cerreto Sannita | si dimette il consigliere comunale Antonello Santagata

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: 5 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di dimissioni dadi opposizione del capogruppo di “Riparte”,. Di seguito il testo: Non riesco ad assistere impassibile al costante declino del mio paese, molto vicino al punto di non ritorno. Dal ruolo di oppositore, purtroppo, posso fare ben poco rispetto a quanto mi ero ripromesso. D’altronde è impossibile collaborare con chi afferma a parole di volerlo fare ma nei fatti fa la cosa opposta: nasconde i documenti all’opposizione (acqua probabilmente inquinata, andamento dei lavori della scuola media, sul pasticcio delle bollette dell’acqua “salata”), tanto da ricevere, con grande vergogna e per la prima volta nella storia del paese, ...