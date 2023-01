“Cerco casa a mille euro” Crisanti fa l' appello in radio | ma vuole un prezzo assurdo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Appartamento cercasi per senatore in trasferta a Roma: «un appartamento in zona Pantheon, in pieno centro, di due stanze, bagno, 50 o 60 metri quadri a unbasso». È questo l'«» che il senatore del Partito Democratico Andrealancia dai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai1. «Quando sono a Roma - spiega il virologo del Pd - dormo ancora in hotel e infatti ora sto cercando una. Quanto voglio spendere? Pochissimo, intorno ai 1000». A chi gli fa osservare che requisiti e budget non si combinano, il virologo di sinistra risponde che «infatti so di colleghi che vanno in un convento di monache, sempre in quella zona, e pagano circa 60. Quasi tutto il Pd sta da loro, ci vanno molti colleghi».