CdS – Spezia o Cremonese | Shomurodov deve scegliere

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) 2023-01-25 14:59:58 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: Il Lecce sta portando avanti con il Bayern Monaco una trattativa per altri due colpi in prospettiva. Si tratta del difensore Justin Janitzek (18) e dell’attaccante Yusuf Kabadayi (18), entrambi del 2004. Il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino vuole metterli presto a disposizione del tecnico della Primavera Federico Coppitelli. Di pari passo con le entrate sta proseguendo il grande lavoro di sfoltimento della rosa. In questa sessione, ricordiamolo, sono già usciti Mert Cetin (26), Kristijan Bistrovic (24), Pablo Rodriguez (21) e John Gunnar Björkengren (24). Guarda la gallery La top 11 degli over 30 più preziosi in Serie A: ecco la formazione Duello Nel frattempo si scalda la pistaper Eldor(27). L’attaccante uzbeko, ...