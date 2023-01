Catanzaro | UFFICIALE | un attaccante ex Sassuolo dal Cosenza via Benevento

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il(serie C) si assicura dall'Enrico Brignola, già a disposizione del tecnico Vincenzo Vivarini....

Il(serie C) si assicura dal Benevento l'attaccante Enrico Brignola , già a disposizione del tecnico Vincenzo Vivarini. Il 24enne nativo di Caserta ha giocato nella prima parte di questa ...La manifestazionedella Federazione Italiana Nuoto era valida per la qualificazione ai ...i campionati regionali è fissato per il weekend dell'11 e del 12 febbraio al Poligiovino di...

Ora è ufficiale: l’Us Catanzaro si assicura l’attaccante Enrico Brignola CatanzaroInforma

UFFICIALE Catanzaro, colpo da novanta: arriva dal Benevento ... Sportitalia

Serie C, ufficiale: Brignola è del Catanzaro Tuttocampo

SOTTOSCRIZIONE FIDELITY CARD GIALLOROSSA - US ... US Catanzaro 1929

UFFICIALE - Catanzaro, arriva l'attaccante Brignola dal Cosenza Tutto C

Attraverso un video pubblicato sui propri profili social, il Catanzaro ha ufficializzato l'arrivo di Enrico Brignola. L'attaccante, che in giallorosso indosserà la maglia numero 17, era approdato al ...L’attaccante, che ha già svolto il primo allenamento col Catanzaro, lascia Cosenza dopo 20 gare e 2 reti in soli sei mesi Nonostante le smentite di Roberto Gemmi alla fine Enrico Brignola è un calciat ...