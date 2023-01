(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Per un McKennie che dovrebbe uscire dporta, occhio ache potrebbe rientrare a sorpresa dfinestra. Qui casantus, l'ultimo provvedimento a carico dell'ex direttore sportivo ...

Per un McKennie che dovrebbe uscire dalla porta, occhio a Kulusevski che potrebbe rientrare a sorpresa dalla finestra. Qui casa Juventus, l'ultimo provvedimento a carico dell'ex direttore sportivo ...Ilche riguarda la Juventus non sarà all'ordine del giorno, ma è un tema che potrebbe venir fuori. Questo perché se dovesse emergere la prova di antisportività o violazione del fair ...

Caso Plusvalenze, Passerini: "Ben venga che dopo questo scandalo si tiri una linea" Milan News

Caso Plusvalenze, Pavarese: "Non esiste un caso Osimhen, al massimo il Napoli può rischiare un'ammenda" Tutto Juve

Caso Plusvalenze, rischio disparità per il Napoli: ecco il motivo Juventus News 24

D'Amico (ag. Fagioli): "Caso plusvalenze Juventus verrà punita per slealtà. Auguro a Fagioli di... Tutto Juve

Caso plusvalenze, Kulusevski può tornare alla Juve. Ecco perché La Gazzetta dello Sport

In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione da parte della Juventus, che ora è concentrata prima a risolvere i problemi extra-calcistici dal caso plusvalenze all’inchiesta Prisma. Malo Gusto – ...Dopo la penalizzazione di 15 punti e l’inibizione della dirigenza sul caso plusvalenze, non sembrano volersi fermare gli aggiornamenti sul caso stipendi in casa Juventus. L’ultima arriva dalla ...