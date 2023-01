Caso Osimhen | le plusvalenze con il Lille | può star tranquillo il Napoli?

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Per ora l’inchiesta Prisma ha colpito solamente la Juventus ma a detta di molti nell’ambiente ci sarebbero altre squadre da punire. Una di queste è ilche è nell’occhio del ciclone per ila causa dellecon il. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM I 15 punti di penalizzazione Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... ma nessuno sembra in grado di fermare la corsa die compagni. Un vostro fioretto in cambio ... Ciascun team ha un caposquadra, che indi vittoria, torna la puntata successiva, rischierando ..., cosa rischia il Napoli nell'inchiesta plusvalenze. La Procura ha chiesto altri sei mesi di indagini per chiarire le L'articolo, cosa rischia il Napoli per plusvalenze e ...

Caso Osimhen: ecco dove giocano oggi i quattro azzurri venduti al Lille ilmattino.it

Il Napoli trema: Chiné chiederà gli atti del falso in bilancio per il caso Osimhen Calciomercato.com

Repubblica - Caso plusvalenza Osimhen, ieri visita in FIGC per Chiavelli: la situazione CalcioNapoli24

Botti: «Il caso Osimhen come quelli della Juve No, la società al massimo rischia un’ammenda» Corriere del Mezzogiorno

Napoli - Caso Osimhen: Chiné vuole gli atti ma non potrà usare le intercettazioni Eurosport IT

Secondo quanto riferito da Repubblica, nel Napoli non c’è apprensione o particolari ansie per gli eventuali sviluppi giudiziari sulla trattativa che fece arrivare Victor Osimhen dal Lille. C’è ...Scrive l'edizione odierna di Repubblica in merito alle voci di possibili ripercussioni in casa azzurra per le indagini relative al trasferimento dell'attaccante ...