Caso Angela Celentano | l’avvocato | “presto sapremo se la ragazza sudamericana è lei”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023), l’esame del DNA dirà se laè lei. Per il risultato bisognerà aspettare ancora diverse settimane La ricerca di, scomparsa sul monte Faito nel 1996, non si è mai fermata. Oggi le piste vagliate sono due. Una porta alla Turchia, l’altra in Sudamerica.se la giovane donna individuata proprio in Sudamerica è. Nelle scorse settimane,della famiglia, Luigi Ferrandino, aveva raccontato alcuni aspetti legato alla pista, ma senza svelarne i dettagli. Per recuperare il DNA della giovane sarebbe stato organizzato un incontro in un paese del Nord Europa. Nulla è trapelato sull’identità ...