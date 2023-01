Carri armati all’Ucraina | Biden | “Gli Usa manderanno 31 Abrams M1 | i più potenti al mondo Ma non è un’offensiva contro Mosca”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La Germania dà il via libera ai suoi Leopard 2, gli Usa ufficializzano l’invio dei loroM1. Così l’Ucraina riceverà nei prossimi mesi oltre 100 tank. Come atteso, infatti, il presidente americano Joeha annunciato la consegna di 31M1, per un valore di 400 milioni di dollari. Era la condizione richiesta da Berlino e dal cancelliere tedesco Olaf Scholz per autorizzare a sua volta l’invio dei Leopard 2 da parte della stessa Germania e degli alleati europei, dalla Polonia alla Spagna, che stanno discutendo il trasferimento di 80 tank. “Glisono i tank piùal“, ha detto, aggiungendo però che a suo avviso “non c’è nessuna minaccia alla Russia in tutto questo”. “Aiutiamo l’Ucraina a ...

I 31che gli Stati Uniti hanno deciso di inviare all'Ucraina saranno prodotti ex novo dalla General Dynamics Land Systems, l'azienda che produce i potentissimi tank. Lo hanno riferito alti ...'Tank a Kiev per liberare più territori'. È questo il motto dell'Unione Europea e dell'alleanza atlantica, dopo il via libera della Germania sull'invio all'Ucraina deiLeopard. La decisione arriva dopo alcuni giorni di nervi tesi con la frangia più 'interventista' della Nato - composta da Regno Unito, Paesi Bassi e Polonia, che aveva già dato la propria ...

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GEN - I 31 carri armati che gli Stati Uniti hanno deciso di inviare all'Ucraina saranno prodotti ex novo dalla General Dynamics Land Systems, l'azienda che produce i ...