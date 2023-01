Caro carburanti – Il sindacato dei carabinieri Unarma | “La trasparenza sul prezzo aiuta la legalità”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Lo sciopero indetto oggi dai benzinai non riguarda solo le associazioni di categoria e il Governo, ma distingue chi sceglie la via dellada chi incentiva la speculazione sui”. E’ quanto afferma Antonio Nicolosi, segretario generale di, ildei. L’: Appurate diverse irregolarità sui prezzi della benzina con gravi disagi per i cittadini” “Nelle ultime settimane i controlli delle Forze dell’Ordine hanno dimostrato diverse irregolarità sui prezzi della benzina con gravi disagi per i cittadini” Infatti, tiene ancora a rimarcare il sindacalista dei, “Nonostante ildel petrolio sia tornato ai livelli precedenti all’invasione russa in Ucraina, abbiamo assistito a rialzi di 18,3 centesimi ...

Di chi sono allora le responsabilità del"Ilcorrisponde aritmeticamente alla mancata conferma dello sconto sulle accise. Che sarebbe stato importante non solo ..."Lo sciopero indetto oggi dai benzinai non riguarda solo le associazioni di categoria e il Governo, ma distingue chi sceglie la via della legalità da chi incentiva la speculazione sui" " ...

Caro carburanti, i benzinai: "Non siamo noi i 'furbetti' che fanno aumentare i prezzi" TorinoToday

Caro carburanti, arriva lo sciopero: è solo colpa dei benzinai La Provincia di Cremona e Crema

Sciopero benzinai, ha aderito l'89%: ma i prezzi continuano a salire Auto.it

Caro carburanti, gestori divisi sullo sciopero - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Benzina (+0,88%) e diesel (+0,61%) in aumento: effetto sciopero GPOne.com

Il prezzo dei carburanti, intanto, non cessa di salire: il 25 mattina i nuovi rialzi sono stati registrati non solo sui listini dei maggiori marchi, ad aumentare è anche la media nazionale dei prezzi ...Prezzi su: il Diesel self sfiora i 2 euro/L Intanto, però, i prezzi dei carburanti continuano a salire, con l'inquientante media del Diesel in modalità self che arriva a quota 1,9 euro/litro. Nello ...