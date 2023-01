Caro carburanti - I benzinai revocano il secondo giorno di sciopero

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Rientra, seppur in parte, la protesta deicontro il governo. La Fegica e la Figisc, al termine dell'ennesimo incontro con i rappresentanti del governo, hanno deciso di revocare ildella vertenza, allineandosi così alla scelta annunciata già ieri dalla Faib di ridurre la serrata degli impianti a una sola giornata. Dunque, già da stasera gli automobilisti potranno di nuovo accedere alle pompe, chiuse dalle 19 di ieri 24 gennaio. Nessun passo avanti. "Ildilo revochiamo a favore degli automobilisti, non certo per il governo", spiegano le due associazioni, sottolineando l'assenza passi concreti verso la risoluzione della controversia con l'esecutivo Meloni, in particolare sul cosiddetto decreto trasparenza: "Pur riconoscendo di aver potuto ...

" Lo sciopero indetto oggi dai benzinai non riguarda solo le associazioni di categoria e il Governo, ma distingue chi sceglie la via della legalità da chi incentiva la speculazione sui". E' quanto afferma Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, il sindacato dei carabinieri . L'Unarma: Appurate diverse irregolarità sui prezzi della benzina con gravi disagi per i ...Al centro della serata, l'arresto di Matteo Messina Denaro e un focus sulbollette e sulbenzina che stanno mettendo in difficoltà gli italiani. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: ...

Il prezzo dei carburanti, intanto, non cessa di salire: il 25 mattina i nuovi rialzi sono stati registrati non solo sui listini dei maggiori marchi, ad aumentare è anche la media nazionale dei prezzi ...Prezzi su: il Diesel self sfiora i 2 euro/L Intanto, però, i prezzi dei carburanti continuano a salire, con l'inquientante media del Diesel in modalità self che arriva a quota 1,9 euro/litro. Nello ...