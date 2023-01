Carburanti | revocato il secondo giorno di sciopero

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Fegica Cisl e Figisc/Anisa revocano ildidei gestori dei distributori di. Lo annunciano le due associazioni, spiegando che la decisione è presa “a favore degli automobilisti e non certo per il governo”.“Proprio per andare incontro a una richiesta che arrivava dagli automobilisti abbiamo ridotto di una giornata lo– afferma il presidente della Fegica, Roberto Di Vincenzo, al termine dell'incontro al Mimit – Abbiamo chiesto al governo di lasciare aperto il tavolo per affrontare alcuni problemi. Il prossimo 8 febbraio l'argomento sul tavolo sarà il testo del decreto legge che ha già fatto un pezzo d strada in Parlamento e si aprirà un tavolo di riassetto complessivo del settore e su questo c'è stata piena sintonia con il governo e che ci ha ...