Carburanti | revocato il secondo giorno di sciopero

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Fegica Cisl e Figisc/Anisa revocano ildidei gestori dei distributori di. Lo annunciano le due associazioni, spiegando che la decisione è presa “a favore degli automobilisti e non certo per il governo”.“Proprio per andare incontro a una richiesta che arrivava dagli automobilisti abbiamo ridotto di una giornata lo– afferma il presidente della Fegica, Roberto Di Vincenzo, al termine dell’incontro al Mimit – Abbiamo chiesto al governo di lasciare aperto il tavolo per affrontare alcuni problemi. Il prossimo 8 febbraio l’argomento sul tavolo sarà il testo del decreto legge che ha già fatto un pezzo d strada in Parlamento e si aprirà un tavolo di riassetto complessivo del settore e su questo c’è stata piena sintonia con il governo e che ci ha ...

I gestori dei carburanti hanno revocato il secondo giorno di sciopero. Lo annunciano in una nota al termine del tavolo al Mimit. "Pur riconoscendo di aver potuto interloquire in maniera costruttiva ...