Carburanti | gestori revocano il secondo giorno di sciopero

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) ROMA – Fegica e Figisc Confcommercio hanno revocato la seconda giornata di“a favore degli automobilisti, non certo del governo”. Così le due sigle deidegli impianti di benzina in una nota congiunta. Precedentemente, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso aveva auspicato che si riducesse la durata dellodei benzinai. “Mi auguro che non ci sia” la seconda giornata di“e si riduca il disagio per i cittadini, ancora più significativo nell’eventuale seconda giornata”, aveva detto Urso ricordando che era in corso una riunione al ministero. “Il governo è impegnato in maniera continuativa per giungere a un riordino complessivo del settore perché ne ha davvero bisogno”, aveva sottolineato sulla categoria. L'articolo L'Opinionista.

Così Roberto Di Vincenzo presidente Fegica (Federazione Italiana Gestori Carburanti e affini) uscendo dall'incontro con i funzionari del Ministero

Al Parlamento passa la palla per un decreto che è stato preparato solo in parte, per cui non abbiamo dato giudizio compiuto" Così Roberto Di Vincenzo presidente Fegica (Federazione Italiana Gestori Carburanti e affini)