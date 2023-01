Capitale Italiana della Cultura 2025 | svelate le 10 finaliste

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – La Giuria per la selezioneha individuato i 10 progetti finalisti. Sono stati presentati da Agrigento, Aosta, Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Monte Sant'Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), Pescina (L'Aquila), Roccasecca (Frosinone) e Spoleto (Perugia). Secondo quanto rende noto il ministero, le singole proposte saranno illustrate alla Giuria nel corso di audizioni pubbliche, così come previsto dal bando, che si svolgeranno in presenza il 20 e 21 marzo 2023, a Roma, nella sede centrale del dicastero. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).