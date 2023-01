Caos al GF Vip | Edoardo Donnamaria ha messo le mani addosso ad Antonella?

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nuovo dramma nella Casa del Grande Fratello Vip 7, doveFiordelisi litigando per l’ennesima volta con il fidanzatol’ha accusato di metterle le. Com’è normale che fosse,si è arrabbiato moltissimo e ha tuonato che si tratta di un’accusa gravissima, visto che a suo dire le avrebbe semplicemente dato due buffetti scherzosi sulle guance. GF Vip 7, le accuse gravissime diFiordelisi al fidanzato“Hai iniziato a dire che ti mancava l’aria e che ti avevole, ma tu non ti rendi conto di quello che dici. Hai detto ‘mi haile’, ...

La Fiordelisi al GF7 si è infuriata di fronte al pentimento mostrato da Edoardo sulla nomination. La gieffina si è così scagliata contro il fidanzato nella Casa più spiata d'Italia: 'Hai ...Ascolta questo articolo L'ultima edizione del Grande Fratellosi sta rivelando sempre più ricca di sorprese per i telespettatori. Non sono mancati in questi mesi continui colpi di scena nella casa, con squalifiche a sorpresa e diatribe di ogni tipo tra i ...

Continua tra up&down la storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al Gf Vip. Dopo che l'ex schemritrice ha tranquillizato tutti annunciando di non essere incinta sembra che ...