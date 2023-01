Caos a Roma per lo sciopero dei benzinai | ecco quali sono i distributori aperti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Lodeidi benzina scattato alle 19 di ieri non solo fa paura, ma sta creando il. In tanti, anzi troppi, hanno bisogno di viaggiare in auto e poter riempire i serbatoi non è una scelta, ma una necessità per raggiungere i posti di lavoro e poter tornare a casa. Per molti non è bastato fare il pieno prima dell’inizio delloche andrà avanti fino alle 22 di domani.che non aderiscono alloPer fortuna non tutte le pompe di benzina incroceranno le braccia in questi due giorni. Una protesta indetta per manifestare contro le nuove regolamentazioni imposte aialla quale qualcuno ha deciso di non aderire. Vediamo di chi si tratta. ...