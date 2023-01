... esattamente ventottofa. Era un mercoledì. Al Selhurst Park di Londra era in programma la sfida tra il Crystal Palace e il Manchester United di Sir Alex Ferguson e, soprattutto, di Eric... l'ultima sconfitta è arrivata addirittura il 17 dicembre '94 all'Old Trafford: in golper ... le squadre non si affrontavano da 23. In Carabao Cup gli ultimi precedenti sono gli ottavi del ...

Cantona, 28 anni fa il calcio al tifoso: ecco i gesti di ribellione più clamorosi La Gazzetta dello Sport

25 gennaio 1995: Cantona e il calcione da karateka al tifoso! Il Torinese

25 gennaio 1995, colpo di kung fu di Cantona. Il francese stende un tifoso sugli spalti TUTTO mercato WEB

Cantona: «Cristiano Ronaldo non si rende conto che non ha più 25 ... IlNapolista

Cantona: "Cristiano Ronaldo non si rende conto che non ha più 25 anni" Virgilio

Eric Cantona, ex giocatore, ha parlato della scelta di Cristiano Ronaldo di trasferirsi in Arabia all’Al-Nassr Eric Cantona, ex giocatore, ha parlato a Marca della scelta di Cristiano Ronaldo di trasf ...Eric Cantona in un’intervista rilasciata a Marca ha detto la sua su Cristiano Ronaldo, criticando l’attaccante portoghese Eric Cantona in un’intervista rilasciata a Marca ha detto la sua su Cristiano ...