Santa Croce Camerina - Pubblichiamo un'immagine di una formazione di nuvole 'Mammatus' formatesi domenica pomeriggio nella periferia di Santa Croce Camerina . Questi i dati tecnici:RARF zoom 15 - 35 mm @ 20 mm. f/8 Posa di 1/1000 secondo a iso 400. Lo scatto è di Gianni Tumino. News Correlate Lettere in ...Milo - Pubblichiamo l'immagine scattata oggi 06/01/2023 alle ore 00.45 da MILO (CT) che riprende la colata lavica dell'Etna, particolarmente attiva. Ecco i dati tecnici:RA Obiettivo200 mm. f/4 poisa di 2 secondi @ ISO 3200. La foto è del ragusano Gianni Tumino. - -

Canon EOS R10, l’entry level che si crede top di gamma WIRED Italia

A febbraio 2023 saranno presentati Canon EOS R8 e RF-S 11 ... Fotografi Digitali

L'esperto risponde – Restare in Canon o passare a Sony fotografia.it

Tutti Fotografi Ottobre 2022: prova sul campo di Canon EOS R7 ... fotografia.it

Il sensore della mirrorless professionale Canon EOS R1 sarà ad alta ... Fotografi Digitali

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione. Se è vero che non bisogna giudicare un libro dalla copertina, da ...Have you ever wished that the dials on your camera did more than just twist and turn Well, this could be a potential turning point for how we use our kit. © Canon null . Canon m ...