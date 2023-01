Canili-lager sequestrati in tutta Italia

Leggi su agi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) AGI - Ricoveri troppo piccoli, spazi sporchi e degradati, cibo e medicinali scaduti, carcasse smaltite irregolarmente e addirittura il taglio della coda e delle orecchie per motivi estetici. C'era di tutto neie negli allevamenti che i carabinieri del Nas hanno ispezionato in, nell'ambito di un'operazione eseguita in collaborazione con il ministero della Salute. In alcuni casi, a Torino e Perugia è stato scoperto anche un traffico illecito di cuccioli di razza che non avevano la documentazione necessaria e venivano regolarizzati nelle anagrafi canine con documenti falsi. I reati contestati sono stati principalmente il maltrattamento e l'abbandono di animali causato da mantenimento di cani in condizioni incompatibili con la loro natura, il mancato rispetto del benessere (mancanza di igiene, sovraffollamento), ...