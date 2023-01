Canili lager | cibi e medicinali scaduti | la terribile scoperta dei Nas in tutta Italia

876 le strutture visitate e 26 quelle sequestrate, ma le violazioni riscontrate hanno riguardato 244e allevamenti, il 27% in totale. Per 29 persone è scattata la denuncia, mentre le sanzioni ...Sono state 876 le strutture visitate dai carabinieri e 26 sono state sequestrate, ma le violazioni riscontrate hanno riguardato 244e allevamenti, il 27% in totale. Per 29 persone è scattata ...

I Nas hanno perquisito i canili di tutta Italia, l'esito è terribile: maltrattamento e abbandono di animali sono i principali capi d’accusa, il 27% delle strutture non era adeguato.C'era di tutto nei canili e negli allevamenti che i carabinieri del Nas hanno ispezionato in tutta Italia, nell'ambito di un'operazione eseguita in collaborazione con il ministero della Salute. In ...