Campania | allerta meteo di colore giallo da mezzanotte

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Oggi 25 gennaio 2023, la Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso didivalido a partire dallae fino alle 23.59 di domani, giovedì 26 gennaio.: le zone interessate Queste le zone interessate: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole del Golfo di Napoli, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 6 (Piana Sele e Alto Cilento). Le previsioni In queste aree si prevedono: Rovesci e temporali intensi Fulmini, grandine e raffiche di vento Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute di massi Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua Allagamenti di locali interrati e posti al pian ...

