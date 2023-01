Calciomercato | ufficiale lo scambio Sirigu-Gollini tra Napoli e Fiorentina

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Primi colpi di mercato per le big del campionato italiano.hanno resolodi portieri tra. L’ex portiere andrà in viola per provare a contendersi il posto con l’attuale titolare Terracciano. Percorso inverso per l’ex Atalanta che verosimilmente sarà la prima alternativa a Meret. Laacquistaa titolo definitivo, mentrearriva ain prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. SportFace.