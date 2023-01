Calciomercato Napoli | ufficiale lo scambio Gollini-Sirigu con la Fiorentina

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoOra c’è anche l’annunciohanno formalizzato lotra Pierluigie Salvatore. La società azzurra accoglie il nuovo portiere, prelevato in prestito dall’Atalanta (titolare del cartellino) ma negli ultimi sei mesi alla. Contestualmente, è stato ceduto alla società viola il portiere sardo. Quest’ultimo, a differenza di “Gollo”, non ha mai esordito con la maglia del. Nonostante questo, il club azzurro lo ha salutato sui social: “In bocca al lupo, Salvatore”. A differenza di, ceduto a titolo definitivo alla, ilingaggia Pierluigiin prestito con diritto di ...

L'ex Hellas Verona torna dunque all'Atalanta e viene girato in prestito alAi microfoni di.it, il procuratore ha evidenziato le criticità che riguardano tutte le big in questo momento. A fine girone d'andata ilappare già in fuga solitaria. In che modo ...

Il portiere si trasferisce alla corte di Spalletti con la medesima formula con cui era passato alla Fiorentina Dopo una settimana di attesa, Pierluigi Gollini diventa un giocatore del Napoli. Atalanta ...Nuova esperienza per l'ex portiere del Tottenham che lascia la Fiorentina per unirsi alla squadra di Spalletti ...