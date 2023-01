Calciomercato Milan | Zaniolo disposto a mantenere lo stesso ingaggio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)vuole fortemente i rossoneri, al punto di accettare un’pari a quello che prende alla Roma Nicolòvuole fortemente ile l’ha fatto capire con un gesto concreto a Paolo Maldini. Come riporta Sport Mediaset infatti, l’esterno sarebbelopercepito alla Roma (circa 2 milioni di euro) pur di favorire il suo passaggio in rossonero. Dal canto suo la Roma continua a chiedere l’obbligo di riscatto alla prima presenza diin maglia rossonera mentre Maldini lo lega all’eventuale qualificazione in Champions della squadra di Pioli. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da ...

'Ildi oggi colpisce per la regolarità sconcertante con cui finisce sott'acqua - tra Lecce, Riad e Roma gli 0 - 2 dopo il primo tempo si sono messi in fila - e per i tempi di cottura davanti a ...Paolo Scaroni, presidente del, a margine di un evento a Montecitorio, ha parlato di Maignan: ' Ho una buona notizia. Il portiere Maignan torna per la Champsions League. Zaniolo È un buon giocatore'.

L’anno domini 2023 è cominciato da 25 giorni, nei quali il Milan ha vissuto un’altalena di emozioni: brillanti vittorie, ma anche clamorose e dolorose sconfitte, come l’ultima per 4-0 all’Olimpico ...Milan, nel calcio si sa, la memoria è molto corta. I tifosi, amareggiati dal risultato di ieri sera, hanno infatti criticato anche le scelte del tecnico Pioli.